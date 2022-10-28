Первого российского мобилизованного представили к госнаграде

Минобороны заявило о представлении к госнаграде первого мобилизованного

В Тюменской области первый мужчина, который попал под частичную мобилизацию, удостоен государственной награды. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Награждение состоялось в центре подготовки и обучения граждан. Россиянин был удостоен медали «За отвагу» — соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Очень приятно, что сибиряки получают государственные награды, приятно их вручать. Для нас это большое событие, потому что у бойцов повышается мотивация, поднимается боевой дух», — сказал генерал майор Дмитрий Евмененко, который вручал награду.

Награжденный мобилизованный до призыва жил на Ямале. В ходе СВО он выполнял боевые задачи сначала в качестве добровольца. Впоследствии мужчина был призван по частичной мобилизации и проходил дополнительное обучение на базе в центре подготовки.

5 октября Ямал выполнил план по частичной мобилизации. В военном комиссариате региона отчитались, что в настоящее время происходит доукомплектование групп мобилизованных для дальнейших сборов.