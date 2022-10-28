В российском регионе контрактник на КамАЗе наехал на колонну срочников

В Архангельской области контрактник на КамАЗе наехал на колонну из 20 срочников

В Архангельской области контрактник на КамАЗе наехал на колонну срочников, состоящую из 20 человек. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, инцидент произошел 27 октября в Плесецком районе российского региона. В результате наезда два человека погибли. Один скончался на месте происшествия, второй — на следующий день в госпитале. Еще 11 человек получили травмы, все они доставлены на медучреждение.

По факту случившегося проводится проверка. Причины таких действий контрактника пока неизвестны.

Официальной информации от Министерства обороны России пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Ярославле на базе высшего военного училища противовоздушной обороны, где располагаются мобилизованные из региона, между офицером и солдатом произошел конфликт, переросший в драку со стрельбой. По словам очевидца, призванного госпитализировали со сломанными челюстью и носом, травмой головы и выбитыми тремя зубами.