Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:11, 28 октября 2022Россия

В российском регионе контрактник на КамАЗе наехал на колонну срочников

В Архангельской области контрактник на КамАЗе наехал на колонну из 20 срочников

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Архангельской области контрактник на КамАЗе наехал на колонну срочников, состоящую из 20 человек. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, инцидент произошел 27 октября в Плесецком районе российского региона. В результате наезда два человека погибли. Один скончался на месте происшествия, второй — на следующий день в госпитале. Еще 11 человек получили травмы, все они доставлены на медучреждение.

По факту случившегося проводится проверка. Причины таких действий контрактника пока неизвестны.

Официальной информации от Министерства обороны России пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Ярославле на базе высшего военного училища противовоздушной обороны, где располагаются мобилизованные из региона, между офицером и солдатом произошел конфликт, переросший в драку со стрельбой. По словам очевидца, призванного госпитализировали со сломанными челюстью и носом, травмой головы и выбитыми тремя зубами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала лидера одного из самых влиятельных на Северном Кавказе кланов
Российский ЦБ улучшил прогнозы по спаду экономики
Кинолог объяснил возможные причины нападения собаки на семью в Москве
Путин рассказал о традиционной российской поддержке Армении
Ида Галич предостерегла от орудующих от ее имени мошенников
Украина заминировала границу с Белоруссией
МИД Франции прокомментировал слова Путина о противостоянии России и Запада
Российские войска остановили наступление тактических групп ВСУ в ЛНР
Боевую эффективность Ка-52М повысят
Усиленный батальон ВСУ атаковал российские войска на купянском направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.