«МегаФон» первым среди розничных сетей запустил сервис оплаты частями

«МегаФон» запустил сервис оплаты частями Яндекс Сплит

«МегаФон» запустил сервис оплаты частями Яндекс Сплит, с помощью которого покупатели могут приобрести любой товар или услугу на сумму до 100 тысяч рублей. Для совершения покупки частями достаточно номера телефона, говорится в сообщении оператора связи.

Первый платеж составит четверть от стоимости товара, а остальную сумму покупки можно оплачивать равными частями в течение двух, четырех или шести месяцев. Оформление услуги занимает около двух минут.

«Доля клиентов, использующих кредиты и рассрочки в нашей рознице, постоянно растет и уже сейчас составляет 50 процентов. Для оплаты с помощью Яндекс Сплит, в отличие от кредитов, достаточно указать только номер телефона — это уникальное преимущество нового предложения, позволяющее максимально быстро оформить покупку. На этапе пилотного проекта мы фиксировали высокий интерес к сервису оплаты частями. Шесть из десяти покупателей выбирают срок оплаты на четыре месяца», — рассказал Давид Борзилов, директор по продажам «МегаФона». Он подчеркнул, что предложение будет особенно актуально накануне приближающихся новогодних праздников, когда спрос на электронику традиционно растет.

Как отмечает Юлия Лебедева, руководитель продукта Яндекс Сплит, задача сервиса — дать пользователям простой и прозрачный финансовый инструмент, который позволяет удобнее планировать свои покупки. «Клиентам не нужно подписывать документы и ждать согласований, весь процесс оформления покупки занимает несколько минут, а условия прозрачные и без мелкого шрифта. Мы видим, что пользователи уже активно используют BNPL-сервисы в онлайне, и хотим масштабировать возможности сервиса оплаты частями Яндекс Сплит и на офлайн-покупки», — добавила она.

В «МегаФоне» около 80 процентов покупок частями приходится на смартфоны. Также клиенты оплачивают частями наушники и аксессуары.