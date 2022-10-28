Банк «Открытие» вознамерились продать до конца года

Глава ЦБ Набиуллина сообщила, что регулятор намерен продать банк «Открытие» до конца года

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор намерен продать банк «Открытие» до конца текущего года, для чего с потенциальными покупателями будут проводиться дискуссии. Ее слова приводит агентство «Прайм».

Набиуллина рассказала, что оценка «Открытия» завершается, ЦБ будет вести дискуссии по цене. «В любом случае мы намерены завершить эту сделку до конца этого года, поэтому эти дискуссии будут и, конечно, на основе оценки оценщика», — пояснила председатель Центробанка.

Ранее РБК сообщил, что рыночную стоимость 100 процентов акционерного капитала группы «Открытие» оценили в сумму от 359 до 386 миллиардов рублей, оценка давалась по состоянию на 30 июня 2022 года. Банк намерены продать ВТБ.

«Открытие» входит в десятку крупнейших банков России. В 2017 году он перешел под контроль Центробанка из-за финансовых проблем, в отношении него была проведена процедура санации, вводилось внешнее управление.

