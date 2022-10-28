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20:16, 28 октября 2022Силовые структуры

Россиянину дали 17,5 года за убийство хозяина квартиры и нападение на продавца

В Перми мужчину осудили на 17,5 года за убийство хозяина квартиры и нападение на продавца

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Перми 26-летнему безработному, ранее судимому жителю Кургана дали 17,5 года колонии строгого режима и оштрафовали на 100 тысяч рублей за убийство и разбой. Об этом в пятницу, 28 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в 2021 году фигуранта пустил погостить его 47-летний приятель — житель Перми. 7 октября осужденный поссорился с хозяином квартиры и забил его до смерти.

Помимо этого, 9 октября того же года он незаконно проник в торговый киоск на улице Черняховского и напал на продавца. Когда женщина отказалась отдать ему деньги, мужчина несколько раз ударил ее стеклянной бутылкой по голове, после чего забрал кассовый ящик с 14 тысячами рублей и скрылся с места преступления.

Позже мужчину задержали и отправили в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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