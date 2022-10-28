Расчленившего тело приятеля пилой россиянина осудили на девять лет колонии

В Первоуральске осудили на 9 лет мужчину, зарезавшего друга и расчленившего его тело пилой

Первоуральский городской суд в Свердловской области приговорил к девяти годам лишения свободы Юрия Никонорова за убийство приятеля. Об этом в пятницу, 28 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 24 февраля фигурант выпивал с другом и они поссорились. Тогда Никоноров взял нож и несколько раз ударил им оппонента, нанеся смертельные ранения. Он решил избавиться от погибшего, но ему было тяжело тащить тело. Тогда он взял цепную пилу и расчленил знакомого. Сначала он отпилил руки жертвы, а затем вынес тело по частям в пакетах и выбросил в лесопарке.

Вернувшись домой, осужденный уснул. Утром пришла его сожительница и вызвала полицейских.