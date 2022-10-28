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11:40, 28 октября 2022Ценности

Disney впервые выпустила мультфильм о плюс-сайз-девушке

Студия Disney впервые в истории сняла мультфильм о плюс-сайз-балерине

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Американская студия Disney впервые в своей истории сняла мультфильм о плюс-сайз-девушке. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о короткометражной картине Reflect («Отражение»), посвященной дисморфофобии. По сюжету выпущенного анимационного фильма полная балерина Бьянка «борется с собственным отражением, преодолевая сомнения и страх, используя свою внутреннюю силу, грацию и мощь».

Известно, что мультфильм режиссера Хиллари Брэдфилд уже доступен к просмотру на платформе Disney+. «Отражение» стало второй частью серии экспериментальных короткометражек Disney.

В июле появилась информация о том, что Disney снимет киноадаптацию мультфильма «Лило и Стич». Режиссером проекта выступит Дин Флейшер-Кэмп, создатель мультфильма «Марсель, ракушка в ботинках», ставшего одним из наиболее популярных короткометражных анимационных картин студии и собравшего более одного миллиона долларов в прокате.

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Майя Пономаренко
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