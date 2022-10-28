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03:47, 28 октября 2022Мир

Папа Франциск рассказал о смотрящих порно монахинях

Папа римский Франциск заявил, что даже монахини смотрят порно

Фото: Ansa/Press Office Vatican Media / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Папа римский Франциск предупредил священников и монахинь об опасности просмотра порнографии. Об этом он поведал, отвечая на вопросы семинаристов, расшифровка речи понтифика опубликована на сайте Ватикана.

86-летний глава католической церкви заявил, что служителям церкви необходимо использовать цифровые технологии и социальные сети для общения. Однако, отметил он, нужно опасаться порнографии, из «которой исходит дьявол». «Это порок, который есть у очень многих людей, даже у священников и монахинь», — сказал Франциск.

Он посоветовал слушателям удалить порнографию со своих смартфонов, чтобы избежать искушения. «Если вы не можете удалить, то защищайтесь, чтобы не поддаться искушению», — добавил понтифик, уточнив, что имеет в виду не только сопряженные с насилием ролики, но и «нормальное» порно.

В 2020 году Франциск заявил, что удовольствие от секса или хорошей еды является «божественным». Он добавил, что преувеличенная мораль является неправильной трактовкой христианского послания.

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Марина Совина
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