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08:03, 28 октября 2022Интернет и СМИ

В Китае указали на обман ЕС Штатами в ситуации с Украиной

Global Times предрекла трудности ЕС в случае сокращения помощи Украине со стороны США

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Соединенные Штаты уже в ближайшее время могут сильно сократить объемы представляемой Украине помощи, что обернется большими проблемами для Европы. Такой прогноз дало китайская газета Global Times.

В материале отмечается, что спровоцированный Вашингтоном украинский кризис сильно подорвал европейские страны. В частности, уровень инфляции в еврозоне достиг рекордно высокого уровня, а энергетический кризис усугубился.

Кроме того возможная победа республиканцев на предстоящих промежуточных выборах в США еще сильнее ударит по Евросоюзу. Если демократы проиграют, Соединенные Штаты могут изменить свою политику в отношении Украины и ограничить финансирование Киева. В таком случае, это станет бременем ЕС, указал автор статьи. В свою очередь, это приведет к усилению кризиса доверия между США и Европой.

Ранее обозреватель китайской газеты «Хуаньцю Шибао» Чжэн Тао предрек Евросоюзу мрачные перспективы после октября. Как считает журналист, «пляска под дудку Америки» не соответствует национальным интересам европейских стран, а антироссийские санкции обернулись против них самих.

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Марина Совина
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