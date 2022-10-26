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09:01, 26 октября 2022Интернет и СМИ

В Китае предрекли «настоящее испытание» Евросоюзу после октября

Обозреватель «Хуаньцю Шибао» Чжэн заявил, что осенью ЕС столкнется с настоящим испытанием

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Обозреватель китайской газеты «Хуаньцю Шибао» Чжэн Тао предрек Евросоюзу (ЕС) мрачные перспективы после октября. Он считает, что Европа с началом отопительного сезона столкнется с «настоящим испытанием».

Экономические перспективы еврозоны становятся все мрачнее, но настоящим испытанием станет отопительный сезон, который начнется после октября. В это время и промышленность, и население столкнутся с большими проблемами в области потребления газа и электроэнергии

Чжэн Таообозреватель «Хуаньцю Шибао»

Как считает журналист, «пляска под дудку Америки» не соответствует национальным интересам европейских стран, а антироссийские санкции обернулись против них самих.

Чжэн объяснил, что энергетический кризис вызвал в Европе снижение конкурентоспособности промышленности, сокращение производства, инфляцию и существенное замедление экономики.

В результате блок вынужден закупать СПГ у США по цене в четыре раза выше внутренней, что можно назвать «актом самоубийства»

Чжэн Таообозреватель «Хуаньцю Шибао»

На этом фоне, указал обозреватель, в Европе происходит раскол из-за нежелания многих стран «жертвовать собой», а среди европейцев все больше распространяется чувство «усталости от Украины».

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Механизм Евросоюза

В настоящее время страны Евросоюза на фоне энергетического кризиса готовят механизм по контролю за ценами на весь импортируемый газ, который подразумевает установление максимальной динамической стоимости топлива.

План предусматривает установление максимальной динамической стоимости топлива, по которой европейские страны смогут покупать его. Предполагается, что такие меры позволят исключить спекулятивный рост цен и не помешают утвержденным ранее мерам экономии топлива.

Однако 18 октября ЕС отказался от планов по введению потолка цен на газ из-за внутренних разногласий и возможных проблем с поставками. Как узнала La Repubblica, страны Евросоюза собираются отложить принятие решения до следующего саммита ЕС, который планируется в ноябре.

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Введению потолка цен на газ препятствуют Австрия, Венгрия, Германия и Нидерланды. Например, канцлер ФРГ Олаф Шольц боится, что ценовой потолок на газ негативно скажется на его поставках. Премьер-министр Италии Марио Драги, наоборот, уверен, что отказ от ограничения цен наносит «невероятный ущерб», поскольку «помогает России финансировать войну на Украине и провоцирует рецессию».

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что Россия прекратит поставки газа в Европу при введении потолка цен. По его словам, такое решение станет нарушением контрактов. В свою очередь, европейские власти указывают, что доля российской компании в поставках рухнула с 30-40 до 10 процентов, так что возможности для давления сокращаются.

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Хватит ли Европе газа?

На фоне санкционного противостояния с Россией стоимость природного газа выросла в несколько раз по сравнению с прошлым годом, а поставки из России существенно сократились.

Тем не менее исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол считает, что Европа переживет предстоящую зиму без особых проблем. За счет программы экономии энергии, использования альтернативных источников топлива и контрактов с другими поставщиками регион сможет обойтись без российского газа.

Бирол указал, что заполненность подземных газовых хранилищ (ПХГ) на 90 процентов позволяет говорить, что проблемы у стран ЕС возникнут только в феврале или даже в марте, когда понадобится вновь наполнять газохранилища для подготовки к новой зиме. Что касается нынешнего отопительного сезона, то европейские страны «отделаются несколькими царапинами», полагает он.

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По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), уровень заполненности достиг 91,56 процента, что соответствует 99 миллиардам кубометров.

В то же время климатическая служба Copernicus предрекла Великобритании и части Европы аномально теплую погоду с декабря по февраль. Ученые отметили, что температура будет значительно выше нормы во время пика отопительного сезона зимой. Таким образом в Европе будет снижена потребность в использовании природного газа.

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Марина Совина
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