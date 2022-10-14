Европе предрекли аномально теплую зиму

В Copernicus предрекли Европе аномально теплую погоду с декабря по февраль

Климатическая служба Copernicus предрекла Великобритании и части Европы аномально теплую погоду с декабря по февраль. Об этом сообщает Bloomberg.

Ученые отметили, что температура будет значительно выше нормы во время пика отопительного сезона зимой. Таким образом в Европе будет снижена потребность в использовании природного газа.

По данным специалистов, в Великобритании, на средиземноморском побережье и в Центральной Европе станет теплее с вероятностью 50-60 процентов. На остальной части континента температура превысит исторические значения с вероятностью 40-50 процентов.

Ранее стало известно, что чиновникам в Европе разрешили пренебречь офисным дресс-кодом ради экономии электроэнергии. Этой зимой им предложили приходить на работу в теплой одежде, так как офисы в зданиях органов Евросоюза будут отапливаться до температуры 19 градусов.