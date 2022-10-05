В Европе чиновникам предложили носить свитеры ради экономии электроэнергии

Politico: европейским чиновникам предложили пренебречь дресс-кодом ради экономии энергии

В Европе чиновникам разрешили пренебречь офисным дресс-кодом ради экономии электроэнергии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на электронное письмо для сотрудников ведомств.

По информации издания, этой зимой чиновникам предложили приходить на работу в теплой одежде, так как офисы в зданиях органов Евросоюза будут отапливаться до температуры 19 градусов.

«Конечно, не может быть и речи об использовании индивидуальных электрических обогревателей для компенсации низких температур. Вместе этого подумайте о том, чтобы взять на работу дополнительный свитер. Не стесняйтесь носить его и на официальных встречах, вопрос энергетики важнее нашего традиционного дресс-кода», — говорится в письме.

При этом некоторые помещения планируют отапливать до 14-16 градусов зимой, а в летний период хотят отказаться от кондиционеров.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон впервые появился на публике в водолазке вместо рубашки. Смена имиджа лидера страны связана с экономией энергии, поскольку за последние месяцы в Европе резко выросла стоимость газа, в том числе из-за сокращения поставок из России.

