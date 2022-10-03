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Макрон впервые надел водолазку вместо рубашки ради экономии

Президент Франции Макрон впервые появился на публике в водолазке ради экономии энергии
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Stephane Mahe / AP

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые появился на публике в водолазке вместо рубашки ражи экономии. Соответствующее видео появилось на сайте телеканала BFM TV.

Во время выступления национального совета по возрождению Франции Макрон отказался от своего классического стиля, надев черную водолазку под костюм. Отмечается, данная смена имиджа лидера страны связана с экономией энергии, поскольку за последние месяцы в Европе резко выросла стоимость газа, в том числе из-за сокращения поставок из России. Следствием стал рост цен на электроэнергию, в результате некоторым странам пришлось резко повышать максимальный уровень тарифов для населения.

Ранее председатель правительства Испании Педро Санчес призвал жителей страны отказаться от ношения галстуков ради энергосбережения. «На мне нет галстука. Это означает, что мы все также можем отказаться от них с энергетической точки зрения», — заявил Санчес и попросил граждан Испании перестать носить упомянутую вещь гардероба по мере возможности.

В июле также стало известно, что жителям Великобритании пришлось заменить шампунь на средство для мытья посуды из-за роста цен в стране. Представители благотворительного фонда рассказали, что британцы вынуждены экономить на еде и предметах первой необходимости, в частности средствах личной гигиены. Таким образом они стали использовать гель для мытья посуды не только по его прямому назначению, но и в качестве шампуня и порошка для стирки.

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Мария Винар
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