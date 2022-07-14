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Британцам пришлось заменить шампунь на средство для мытья посуды из-за роста цен

Mirror: британцы стали использовать гель для мытья посуды вместо шампуня из-за роста цен

Фото: Erick Larregui / Unsplash

Жителям Великобритании пришлось заменить шампунь на средство для мытья посуды из-за роста цен в стране. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на данные благотворительной организации Freedom4Girls.

Представители фонда утверждают, что на данный момент многие семьи вынуждены экономить на еде и предметах первой необходимости, в частности, средствах личной гигиены. Британцы стали использовать гель для мытья посуды не только по его прямому назначению, но и в качестве шампуня и порошка для стирки.

«Когда денег не хватает, приходится прибегать к отчаянным мерам ради экономии. Самая дешевая жидкость для посуды стоит 50 пенсов (около 35 рублей). Благотворительные организации предлагают бесплатный стиральный порошок, однако его никто не берет. Из-за высоких цен на электроэнергию люди отказались от машинной стирки», — утверждает руководитель Freedom4Girls Тина Лесли.

В июне итальянских парикмахеров предупредили о взысканиях, установленных за двойное мытье головы клиентам. Мэр расположенного неподалеку от Болоньи города Кастеназо Карло Губеллини принял данную меру ради сохранения ресурсов в условиях одной из самых сильных засух десятилетия. Нарушители заплатят штраф в размере до 500 евро (около 28,5 тысячи рублей).

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Полина Гераскина
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