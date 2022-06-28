В Италии парикмахеры заплатят штраф в 500 евро за двойное мытье головы клиентам

The Guardian: мэр Кастеназо ввел штраф в 500 евро за двойное мытье головы в парикмахерских

Итальянских парикмахеров предупредили о взысканиях, установленных за двойное мытье головы клиентам. Об этом сообщил The Guardian.

Мэр расположенного неподалеку от Болоньи города Кастеназо Карло Губеллини принял данную меру ради сохранения ресурсов в условиях одной из самых сильных засух десятилетия. По словам чиновника, ежедневно тысячи литров воды тратятся впустую из-за работы парикмахерских и барбершопов. Известно, что в подконтрольном ему городе работает десять таких учреждений, при этом численность населения составляет 16 тысяч человек.

Губеллини стал единственным политиком, который ввел систему проверок и взысканий за двойное ополаскивание головы. Согласно установленным правилам, нарушители заплатят штраф в размере до 500 евро (около 28,5 тысячи рублей).

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