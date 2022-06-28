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Россиянка сходила в Zara и H&M в Европе и поделилась впечатлениями

Жительница Москвы рассказала о вещах по 838 рублей в магазине Zara в Вильнюсе

Фото: Zaro De Luca / Globallookpress.com

Жительница Москвы, имя которой не указывается, устроила шопинг в Вильнюсе и поделилась впечатлениями от прогулки. Соответствующую информацию публикует «Московский комсомолец».

Героиня материала рассказала, что сходила в несколько массмаркетовых магазинов, которые ушли с российского рынка из-за ситуации на Украине. В их числе оказался испанский бренд Zara, в котором, по ее словам, в тот момент находилось всего два человека. Женщина уточнила, что цены на одежду там оказались приемлемыми, а некоторые позиции были представлены на распродаже по 15 евро (838 рублей).

«Рубашка из новой коллекции — 30 евро (1677 рублей). Платье — 50 евро (2795 рублей)», — высказалась она. В то же время подруга россиянки, живущая в Литве, объяснила, что сейчас жители европейской столицы ждут скидок и не посещают торговые центры, поскольку вынуждены быть бережливыми и экономить на покупке новых вещей.

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В то же время в торговой точке марки H&M людей было больше, поскольку в ней почти все предметы гардероба продаются по сниженной цене, рассказала автор текста. Однако она заявила, что дешевая одежда имеет множество дефектов. «Такое ощущение, что их [вещи] уже кто-то носил», — комментирует состояние товара ее спутница.

Россиянка заявила, что толпу горожан и туристов она обнаружила в магазине шведского бренда Cos, поскольку в нем объявили распродажу. «Они сметают с полок футболки по 17 евро (950 рублей), платья и юбки всего по 30 евро (1677 рублей). За 60 евро (3354 рубля) подруга умудрилась купить пару качественных футболок, юбку и платье», — пояснила она.

Приятельница москвички добавила, что литовцы чаще всего ездят за покупками в сток-центры, а также ходят в различные секонд-хенды, которые расположены практически в каждой части города. «Нас призывают экономить энергоресурсы якобы ради экологии (...) Экология тут ни при чем. Люди просто вынуждены одеваться в старье, чтобы не ходить голыми», — заключила местная жительница.

О приостановке продаж продукции российским покупателям 5 марта объявила испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки. Inditex полностью закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в стране.

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Карина Черных
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