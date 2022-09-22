Макрон призвал компании не покупать электричество по «безумным» ценам

Макрон призвал не переплачивать за электричество и пообещал нормализовать ситуацию

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал компании страны не заключать контракты на покупку электроэнергии на «безумных» условиях, пишет Bloomberg.

«Мы находимся в процессе пересмотра цен на электроэнергию и газ, чтобы рынки снова заработали», — отметил Макрон, добавив, что компаниям нет необходимости соглашаться на пересмотренные в худшую сторону контракты с поставщиками, поскольку правительство уже работает над «успокоением потрясенных энергокризисом рынков».

Также президент пообещал вернуться к «более разумным ценам» и обеспечить прозрачность их образования в течение ближайших недель.

При этом, по словам Макрона, домохозяйствам и предприятиям следует нормировать потребление электроэнергии, таким образом они смогут внести свой вклад в нормализацию ситуации.

В последние месяцы в Европе резко выросла стоимость газа, в том числе из-за сокращения поставок из России. Следствием стал рост цен на электроэнергию, в результате некоторым странам, в числе которых Великобритания, пришлось резко повышать максимальный уровень тарифов для населения.