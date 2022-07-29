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Испанцев призвали отказаться от галстуков ради экономии

Правительство Испании призвало граждан отказаться от галстуков ради экономии энергии

Фото: Jozsef Hocza / Unsplash

Председатель правительства Испании Педро Санчес призвал жителей страны отказаться от ношения галстуков ради энергосбережения. Об этом сообщает агентство ТАСС.

«На мне нет галстука. Это означает, что мы все также можем отказаться от них с энергетической точки зрения», — заявил Санчес и попросил граждан Испании перестать носить упомянутую вещь гардероба по мере возможности.

При этом премьер не объяснил, каким образом данная мера подействует на сохранение энергии. Предполагается, что отказ от галстуков поспособствует экономии в работе кондиционеров в закрытых помещениях. «Я попросил министров и всех государственных деятелей, в том числе частный сектор, если они еще не сделали этого, не использовать галстук, когда в нем нет необходимости», — пояснил он.

Санчес уточнил, что на следующей неделе правительство планирует одобрить новые срочные меры, действие которых будет направлено на сохранение энергии в Испании.

В июле стало известно, что жителям Великобритании пришлось заменить шампунь на средство для мытья посуды из-за роста цен в стране. Представители благотворительного фонда рассказали, что британцы вынуждены экономить на еде и предметах первой необходимости, в частности, средствах личной гигиены. Таким образом они стали использовать гель для мытья посуды не только по его прямому назначению, но и в качестве шампуня и порошка для стирки.

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Мария Винар
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