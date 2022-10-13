Европа закачала в хранилища почти 100 миллиардов кубометров газа

Заполненность европейских газовых хранилищ приблизилась к 100 миллиардам кубометров

В подземные хранилища Европы закачано почти 100 миллиардов кубометров газа. В соответствии с данными Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), уровень заполненности достиг 91,56 процента, что соответствует 99 миллиардам кубометров, сообщает РИА Новости.

У стран с наибольшим совокупным объемом газохранилищ уровень заполненности еще выше. Так, в Германии он достиг 94,97 процента, в Италии — 93,27 процента, во Франции — 98,27 процента, в Нидерландах — 93,27 процента.

Емкость подземных хранилищ в Европе составляет порядка 110 миллиардов кубометров. В среднем в осенне-зимний период регион потребляет 250 миллиардов кубометров газа, остальные объемы берутся из текущих поставок.

Как сказано в материалах Еврокомиссии, в прошлые годы, когда хранилища были заполнены меньше, они обеспечивали 25-30 процентов зимнего потребления.

На фоне санкционного противостояния с Россией, начавшегося после ввода российских войск на территорию Украины, Европа испытывает проблемы с энергоресурсами. Стоимость природного газа выросла в несколько раз по сравнению с прошлым годом, а поставки из России существенно сократились.

Тем не менее исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол считает, что Европа переживет предстоящую зиму без особых проблем. За счет программы экономии энергии, использования альтернативных источников топлива и контрактов с другими поставщиками регион сможет обойтись без российского газа.

На этом фоне в сентябре США нарастили поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, а американские компании поставили рекорд по добыче газа.