Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:28, 26 октября 2022Интернет и СМИ

В Китае предрекли Евросоюзу мрачные перспективы после октября

«Хуаньцю Шибао»: с началом отопительного сезона Евросоюз столкнется с настоящим испытанием
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Yves Herman / Reuters

Обозреватель китайской газеты «Хуаньцю Шибао» Чжэн Тао предрек Евросоюзу (ЕС) мрачные перспективы после октября, Он считает, что Европа столкнется с настоящим испытанием, когда начнется отопительный сезон.

Журналист пояснил, что в это время и промышленность, и население столкнутся с большими проблемами в области потребления газа и электроэнергии, поскольку «пляска под дудку Америки» и антироссийские санкции не соответствует национальным интересам европейских стран.

Как заявил Тао, энергетический кризис вызвал в Европе снижение конкурентоспособности промышленности, сокращение производства, инфляцию и существенное замедление экономики. В результате ЕС был вынужден пойти на «акт самоубийства», покупая газ у США по цене в четыре раза выше внутренней.

На этом фоне, указал обозреватель, в Европе происходит раскол из-за нежелания многих стран «жертвовать собой», а среди европейцев все больше распространяется чувство «усталости от Украины».

Согласно докладу Международного валютного фонда (МВФ), Европа с накопленными резервами топлива в состоянии выдержать зиму 2022-2023 годов, но в следующем году она может столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество. В международной организации рассказали, что к середине сентября текущего года поставки российского газа в Европу уменьшились на 80 процентов в годовом выражении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Киеве испугались «обнадеживающего» сигнала США для Путина
Российский футболист рассказал о жизни на 20 тысяч рублей
Володин заявил о потере Украиной способности существовать как государство
В России захотели ограничить продажу зарубежных видеоигр
В США припомнили новому премьеру Британии мартовский «позор»
В Турции высказались о покупке российского газа Евросоюзом
Наемные работники перечислили свои главные страхи
Названы самые популярные для покупки жилья в новостройках районы Москвы
Очевидец рассказал об издевательствах украинских силовиков над пленными
В США заявили о планах Макрона унизить Шольца
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.