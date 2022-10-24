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03:09, 24 октября 2022Экономика

Европе предрекли рекордные цены на газ и электричество в 2023 году

МВФ предупредил Европу о рекордных ценах на газ и электричество в 2023 году

Фото: James Lawler / Reuters

Европа с накопленными резервами топлива в состоянии выдержать ближайшую зиму, но в следующем году она может столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад Международного валютного фонда (МВФ).

Как уточнили эксперты, весной регион будет пытаться восполнить запасы. «При скромных или полностью отсутствующих российских поставках это может привести к тому, что рынок в 2023 году вновь вернется к рекордно высоким ценам на природный газ и электричество, которые были в 2022 году», — предрекли они.

В международной организации рассказали, что к середине сентября 2022 года поставки российского газа в Европу сократились на 80 процентов в годовом выражении. В Болгарию, Данию, Финляндию, Германию, Литву, Нидерланды и Польшу топливо не поступает совсем.

Ранее МВФ предупредил, что расходы на проживание в европейских странах в связи с энергетическим кризисом в 2022 году увеличатся на 7 процентов, в 2023-м вырастут на 9 процентов.

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Марина Совина
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