Сбер и РЭШ займутся совместной разработкой образовательных программ

Сбер и РЭШ готовят специалистов мирового уровня в сфере управления благосостоянием

Сбер и Российская экономическая школа (РЭШ) будут вместе разрабатывать и проводить образовательные, научные и профориентационные программы. Соглашение об этом подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор Российской экономической школы Антон Суворов.

Уже в январе 2023 года первые студенты начнут заниматься по новой флагманской программе Masters in Wealth Management (MWM). В ней собраны лучшие зарубежные и российские практики профессионального обучения в области управления частным капиталом. Она подготовлена с участием ведущих экспертов индустрии управления благосостоянием.

«Мы один из крупнейших работодателей, и у нас работают много выпускников РЭШ на самых высоких позициях, мы желаем вузу повышать ценность в экономическом мире и гордо нести свой высокий статус. Наши совместные программы с РЭШ готовят профессионалов с широким набором компетенций. А новая программа мастерского уровня позволит им совершенствовать свои навыки и быть готовыми к актуальным запросам сегодняшнего рынка», — отметил Герман Греф.

Две совместные программы Сбера и РЭШ уже помогают сотрудникам банка выйти на новый профессиональный уровень в сегменте персонального банковского обслуживания (Private Banking). Выпускники программы получают диплом РЭШ и международный сертификат базового уровня AWM (Associate Wealth Manager) или экспертного уровня — международный диплом CIWM (Certified International Wealth Manager). Эти сертификаты признаются во всем мире и необходимы для успешной карьеры в сфере управления благосостоянием.

«Финансовая сфера в последние годы динамично меняется, что требует постоянной актуализации знаний и навыков. Мы объединили академическую экспертизу РЭШ, практическую экспертизу Сбера и экспертизу наших партнеров, чтобы предложить программы, которые подойдут и профессионалам с опытом работы, и молодым специалистам. Это очередной этап нашего плодотворного сотрудничества со Сбером, которое охватывает самые разные направления — от стажировок студентов Школы в структурах компании до совместных мероприятий», — рассказал Антон Суворов.

