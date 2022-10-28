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19:52, 28 октября 2022Экономика

Сбер организовал для клиентов комфортный перевод сбережений в рубли

Клиенты Сбера активно переводят свои сбережения в иностранной валюте в российские рубли

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Клиенты Сбера активно переводят свои сбережения в иностранной валюте в российские рубли, при этом доля рублевых пассивов продолжает расти и сейчас значительно превышает 90 процентов. Речь идет, в первую очередь, о долларах США и евро. Процесс девалютизации продолжается как в безналичной форме, так и при снятии средств с валютных вкладов и счетов с конвертацией в рубли.

В сентябре за снятием средств с валютных счетов с конвертацией в рубли обратились более 27 тысяч клиентов — это максимум с марта 2022 года и число таких обращений стабильно высоко. Востребованность такой операции в Сбере объясняется в том числе условиями, установленными на конвертацию в наличные рубли в банке. Сбер продолжает выдавать клиентам наличные рубли с валютных счетов и вкладов по курсу Банка России, хотя Банк России дал право банкам применять собственный курс при выдаче средств, поступивших на валютные счета после 9 сентября 2022 года.

Понимая потребности клиентов, Сбер сохранил для всех своих клиентов возможность выдачи наличных рублей с валютных счетов и вкладов в офисах банка по курсам, приравненным к официальным курсам Банка России.

«Мы идем навстречу клиентам, которые хотят конвертировать свои валютные сбережения, в первую очередь, в долларах и евро в наличные рубли. Многие банки сегодня устанавливают свои курсы, но мы понимаем, что клиенты привыкли часть сбережений держать в этой валюте и им требуется время, чтобы изменить свои привычки. Поэтому мы твердо придерживаемся официального курса ЦБ при выдаче наличных в офисах Банка, чтобы помочь людям выйти из сбережений в валюте с максимальной выгодой», — прокомментировал Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка.

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Татьяна Романова
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