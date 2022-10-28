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01:20, 28 октября 2022Мир

Байден пожаловался на доставшуюся ему от Трампа экономику в руинах

Байден заявил, что от прошлого президента Трампа ему досталась экономика в руинах

Фото: Chris Kleponis / Global Look Press/Keystone Press Agency

Президент США Джо Байден оценил уровень экономики США, доставшейся ему от экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда я вступил в должность, экономика была в руинах», — пожаловался он. Американский лидер указал, что до его избрания безработица составляла 16,4 процента, а многие бизнесы закрывались. Сейчас же, отметил Байден, ситуация выправляется, число безработных не превышает 3,5 процента, а цена на моторное топливо снижается.

Ранее экономический советник Белого дома Сесилия Роуз заявила, что экономика США, раскаленная из-за десятилетий рекордной инфляции начинает «остывать», а принятые американской администрацией меры борьбы с ростом цен показывают свою эффективность.

14 октября аналитики Bank of America заявили, что инвесторам следует привыкнуть к высокой инфляции в США после более чем десятилетнего периода роста потребительских цен на 2 процента в год и менее. По прогнозам аналитиков, инфляция в Соединенных Штатах останется высокой в течение следующего десятилетия после многих лет недоинвестирования в энергетику, быстрого роста заработной платы и старения населения.

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Марина Совина
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