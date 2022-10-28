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19:03, 28 октября 2022Силовые структуры

Российские таможенники пресекли контрабанду военной продукции в другие страны

Российские таможенники пресекли контрабанду военной продукции в США, Канаду и Францию

Фото: ФТС РФ

Таможенники перехватили 12 посылок с продукцией военного назначения, которые житель Симферополя пытался отправить в США, Канаду и Францию; теперь ему грозит до семи лет лишения свободы. Об этом в пятницу, 28 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.

Сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен обнаружили в отправленных посылках россиянина более двадцати шлем-масок, противогазовых лицевых масок, фильтрующе-поглощающих коробок и элементов к военным противогазам. Отправления были на адреса в США, Канаде и Франции.

При обыске в доме симферопольца были также обнаружены более 500 единиц военной продукции: дозиметры, маскировочные комплекты, плащ-палатки, наушники ГСШ-01, запчасти от прибора ночного видения, пластины для бронежилетов. Найденное силовики изъяли.

В отношении мужчины возбудили 12 уголовных дел по части 1 статьи 226.1 («Контрабанда боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники») УК РФ. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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Илона Палей
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