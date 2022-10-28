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17:08, 28 октября 2022Силовые структуры

Россиянина осудили на 1,5 года условно за секс со школьницей

Под Тюменью осудили на 1,5 года условно 21-летнего юношу за секс с восьмиклассницей

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Калининский районный суд в Тюменской области приговорил к 1,5 года лишения свободы условно 21-летнего молодого человека за секс с ученицей восьмого класса. Об этом в пятницу, 28 октября, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Юноша признан виновным по части 1 статьи 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»).

По данным ведомства, 22 августа 2021 года фигурант выпивал с друзьями в гостях у приятеля. Там была и школьница, с которой у него произошла интимная близость.

По словам осужденного, он познакомился с несовершеннолетней в июле и потерпевшая сама проявила к нему интерес, а близость между ними произошла по обоюдному согласию. Молодой человек знал, что подруга — восьмиклассница, но точный возраст жертвы он не спросил. Кроме того, несовершеннолетняя подтвердила слова друга, сказав, что инициатива исходила именно от нее.

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Екатерина Власова
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