Красный Сулин представит Ростовскую область на конкурсе по благоустройству

Ростовская область снова примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В 2023 году регион будет представлен проектом благоустройства общественной территории по улице Центральной города Красный Сулин. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Решение принять участие во всероссийском конкурсе было принято на заседании межведомственной комиссии по вопросу реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», которое прошло под председательством заместителя губернатора Игоря Сорокина.

Предложенный проект предусматривает благоустройство территории общей площадью в 4,4 гектара. Планируется создать там здесь появятся зоны рекреации и торговли, беседки, скейт-площадки, три детские площадки, рассчитанные на ребят от нуля до 14 лет и интерактивная площадка. Кроме того, на территории возведут прогулочный мост и благоустроят зону для проведения мероприятий перед Домом культуры.

«Министерством ЖКХ региона ежегодно направляются заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, - отметил Игорь Сорокин. - С 2019 года реализовано семь объектов-победителей. Каждый из них был выбран местными жителями, проекты разрабатывались также с учетом их мнения и сегодня эти территории являются визитной карточкой донских городов и поселений».

Реализация проекта рассчитана на два года.

VII Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды пройдет с 1 ноября по 26 декабря 2022 г. В этом году к участию в конкурсе дополнительно допущены города с численностью населения от 100 до 200 тысяч человек (включительно).