Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:33, 28 октября 2022Интернет и СМИ

Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме в Telegram

«Прайм»: мошенники могут маскироваться под чат «Избранное» для кражи данных в Telegram

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Директор проектов Т1 Консалтинг Тимур Порошин рассказал о новой схемой, которую мошенники начали использовать для кражи личных данных в мессенджере Telegram. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Эксперт отметил, что злоумышленники могут похитить личную информацию, замаскировавшись под чат «Избранное». Мошенники используют в качестве фото своего контакта иконку системной папки и добавляют потенциальную жертву, после чего у пользователя появляется новый чат «Избранное», который на протяжении какого-то времени будет находиться вверху списка, поскольку сортировка происходит по дате последнего сообщения.

«Здесь расчет строится на том, что кто-то в спешке или по невнимательности пришлет в этот чат чувствительную информацию: фото паспортов, номера банковских карт, пароли от соцсетей, компрометирующие фотографии», — пояснил Порошин. Он посоветовал проверять наличие иконки «телефонной трубки» около контакта, поскольку это позволяет определить подлинность чата. Данный значок свидетельствует о том, что Telegram-чат принадлежит мошенникам.

Ранее были перечислены пять самых распространенных ошибок в интернете. В их число вошли отказ обновлять антивирусную программу, а также использование одной и той же конфигурации в качестве пароля для нескольких учетных записей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Конгрессмен пригласил Путина и Зеленского в Аризону на переговоры
Власти Херсонской области прояснили обстановку на левом береге региона
Пользователи сети раскритиковали новый памятник певице Вишневской в Москве
Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме в Telegram
Раскрыт гигантский iPad
В США завершили расследование стрельбы с участием Алека Болдуина
Синоптики сообщили о скором похолодании в Москве
Папа Франциск рассказал о смотрящих порно монахинях
В Венесуэле заявили о потере ЕС политической и экономической репутации
Попавших под мобилизацию бизнесменов освободили от налогов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.