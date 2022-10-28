Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме в Telegram

«Прайм»: мошенники могут маскироваться под чат «Избранное» для кражи данных в Telegram

Директор проектов Т1 Консалтинг Тимур Порошин рассказал о новой схемой, которую мошенники начали использовать для кражи личных данных в мессенджере Telegram. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Эксперт отметил, что злоумышленники могут похитить личную информацию, замаскировавшись под чат «Избранное». Мошенники используют в качестве фото своего контакта иконку системной папки и добавляют потенциальную жертву, после чего у пользователя появляется новый чат «Избранное», который на протяжении какого-то времени будет находиться вверху списка, поскольку сортировка происходит по дате последнего сообщения.

«Здесь расчет строится на том, что кто-то в спешке или по невнимательности пришлет в этот чат чувствительную информацию: фото паспортов, номера банковских карт, пароли от соцсетей, компрометирующие фотографии», — пояснил Порошин. Он посоветовал проверять наличие иконки «телефонной трубки» около контакта, поскольку это позволяет определить подлинность чата. Данный значок свидетельствует о том, что Telegram-чат принадлежит мошенникам.

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