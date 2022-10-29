Гросси заявил о потере США лидерства в коммерческих ядерных технологиях

Глава МАГАТЭ Гросси: США потеряли лидерство в сфере коммерческих ядерных технологий

Соединенные Штаты потеряли лидерские позиции в сфере коммерческих ядерных технологий, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе выступления в Фонде Карнеги в США, передает РИА Новости.

Он также признал, что Россия и Китай являются более влиятельными экономическими игроками в данной сфере. Указанным странам в этом помогает модель финансирования, позволяющая быть более гибкими на международных рынках.

«Это проблема для Америки. Она традиционно была лидером, она потеряла эти лидерские позиции», — сказал глава МАГАТЭ, отметив, что за последние 20 лет лишь 3 процента добавленных гигаватт приходятся на США. При этом США планируют вернуть лидерские позиции, добавил Гросси.

Ранее Гросси объявил о намерении МАГАТЭ сообщить совету управляющих и общественности результаты проведенной проверки данных о появлении на Украине «грязной бомбы». Он подчеркнул, что информация будет обнародована после завершения расследования.