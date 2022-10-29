Иран отверг обвиения в отправке оружия другим странам

Глава МИД Ирана Абдоллахиян заявил, что Тегеран не отправляет оружие другим странам

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой отверг обвинения в том, что Тегеран отправляет оружие сторонам конфликта на Украине. Об этом говорится в Telegram-канале иранского МИД.

«Наша политика <…> заключается в уважении территориальной целостности стран, а не в отправке оружия вовлеченным сторонам», — приводятся ведомство слова Абдоллахияна.

Глава МИД уточнил, что внешнеполитический курс Ирана основан на неприятии военных действий. Он также напомнил, что Тегеран прежде неоднократно выражал готовность к мирному урегулированию конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что Кулеба в ходе разговора с Абдоллахияом потребовал от Тегерана прекратить поддерживать Россию.