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04:55, 29 октября 2022Мир

Иран отверг обвиения в отправке оружия другим странам

Глава МИД Ирана Абдоллахиян заявил, что Тегеран не отправляет оружие другим странам

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой отверг обвинения в том, что Тегеран отправляет оружие сторонам конфликта на Украине. Об этом говорится в Telegram-канале иранского МИД.

«Наша политика <…> заключается в уважении территориальной целостности стран, а не в отправке оружия вовлеченным сторонам», — приводятся ведомство слова Абдоллахияна.

Глава МИД уточнил, что внешнеполитический курс Ирана основан на неприятии военных действий. Он также напомнил, что Тегеран прежде неоднократно выражал готовность к мирному урегулированию конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что Кулеба в ходе разговора с Абдоллахияом потребовал от Тегерана прекратить поддерживать Россию.

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Марина Совина
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