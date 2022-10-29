В Донецке при обстреле ВСУ была повреждена соборная мечеть

Соборная мечеть в Куйбышевском районе Донецка была повреждена при обстреле ВСУ

В Донецке во время обстрела Куйбышевского района была повреждена соборная мечеть. Съемочная группа «РИА Новости» побывала на месте инцидента и зафиксировала повреждения на видео. Кадры агентство публикует в своем Telegram-канале.

По словам военного корреспондента, жители города уже привыкли к тому, что при обстрелах артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) страдает гражданская инфраструктура.

«Эти объекты страдают так же часто, а может быть, и в большей степени», — сообщил военкор. Он показал здание мечети, в котором от взрыва были выбиты окна. Кроме того, у религиозной постройки при обстреле поврежден забор и разрушена пристройка при входе.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что после массированного обстрела ВСУ в Кировском районе Донецка была повреждена школа.