В Донецке при обстреле ВСУ была повреждена соборная мечеть
В Донецке во время обстрела Куйбышевского района была повреждена соборная мечеть. Съемочная группа «РИА Новости» побывала на месте инцидента и зафиксировала повреждения на видео. Кадры агентство публикует в своем Telegram-канале.
По словам военного корреспондента, жители города уже привыкли к тому, что при обстрелах артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) страдает гражданская инфраструктура.
«Эти объекты страдают так же часто, а может быть, и в большей степени», — сообщил военкор. Он показал здание мечети, в котором от взрыва были выбиты окна. Кроме того, у религиозной постройки при обстреле поврежден забор и разрушена пристройка при входе.
Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что после массированного обстрела ВСУ в Кировском районе Донецка была повреждена школа.