Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:48, 29 октября 2022Россия

В Донецке при обстреле ВСУ была повреждена соборная мечеть

Соборная мечеть в Куйбышевском районе Донецка была повреждена при обстреле ВСУ

В Донецке во время обстрела Куйбышевского района была повреждена соборная мечеть. Съемочная группа «РИА Новости» побывала на месте инцидента и зафиксировала повреждения на видео. Кадры агентство публикует в своем Telegram-канале.

По словам военного корреспондента, жители города уже привыкли к тому, что при обстрелах артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) страдает гражданская инфраструктура.

«Эти объекты страдают так же часто, а может быть, и в большей степени», — сообщил военкор. Он показал здание мечети, в котором от взрыва были выбиты окна. Кроме того, у религиозной постройки при обстреле поврежден забор и разрушена пристройка при входе.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что после массированного обстрела ВСУ в Кировском районе Донецка была повреждена школа.

Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Украинский десант попытался высадиться вблизи Запорожской АЭС
Власти назвали атаку беспилотников около Севастополя самой массированной
Минтранс предупредил о затруднении движения по Крымскому мосту
В России отреагировали на полет американского беспилотника вблизи Севастополя
В Гидрометцентре спрогнозировали первый снег в Москве
Роналду купил самый дорогой дом в Португалии
Байден сымитировал прыжок со сцены после своего выступления
Нарусова отреагировала на сообщения о своем уходе с поста сенатора
Сотрудников Twitter призвали распечатать копии кода во избежание увольнения
Кадыров раскрыл детали участия чеченских бойцов в СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.