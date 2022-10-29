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13:38, 29 октября 2022Мир

В Германии заявили об оставшейся «голой» из-за поставок Киеву армии

Германский инспектор армии Майс заявил, что бундесвер остался «голым» из-за поставок Киеву

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

У Вооруженных сил Германии наблюдается нехватка ресурсов в связи с поставками страной оружия Киеву. Об этом сообщает Die Welt.

В материале цитируется инспектор армии Альфонс Майс, по мнению которого, бундесвер остается «попросту голым». Помимо того, журналисты упоминают слова главы ассоциации бундесвера Андре Вюстнера, который заявил, что вооруженные силы страны находятся в «свободном падении». «Из войск уходит больше ресурсов, чем поступает новых», — заметил он.

Журналисты подвергают сомнению цель канцлера Германии Олафа Шольца сделать бундесвер самой оснащенной в Европе армией. Министерство обороны не успевает за амбициями политика, говорится в статье. При этом авторы утверждают, что в Германии сейчас не укомплектована и не готова к боям ни одна армейская бригада численностью пять тысяч человек.

В сентябре Вюстнер заявлял, что бундесвер находится в плачевном состоянии. По его словам, если правительство ФРГ не будет выделять по 75 миллиардов евро ежегодно, то армия не сможет быть в состоянии боеготовности.

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Олег Давыдов
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