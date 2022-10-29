В Екатеринбурге появится посвященный «Наутилус Помпилиус» арт-объект

В Екатеринбурге на фасаде университета установят арт-объект в честь «Наутилус Помпилиус»

В Екатеринбурге появится посвященный советской и российской рок-группе «Наутилус Помпилиус» арт-объект, головоногий моллюск. Он будет установлен на фасаде одного из зданий Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ). Об этом сообщил ТАСС ректор УрГАХУ, заслуженный архитектор России, член-корреспондент РААСН Александр Долгов.

На фасаде дома по адресу Толмачева, 24 будет установлена табличка в честь группы. Она будет служить напоминанием о том, что именно на этом месте когда-то начинались репетиции «Наутилус Помпилиус». Долгов рассказал, что группа начинала репетировать в подвале деревянного особняка — исторического объекта. Помещение было совсем маленьким, и часть небольшой высоты часть ушла на то, чтобы сделать зеркальный потолок и эстраду.

Памятное место хотят включить в программу посещения музея университета для студентов.

В июне в Екатеринбурге прошел самый крупный музыкальный фестиваль Уральского федерального округа — Ural Music Night. В Екатеринбурге на более чем сотне музыкальных площадок ожидали выступления как молодых музыкантов, так и известных артистов-хедлайнеров — всего около трех тысяч человек.