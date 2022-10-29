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15:46, 29 октября 2022Культура

Минкульт опроверг разработку законопроекта о лишении званий уехавших артистов

Минкульт России опроверг разработку законопроекта о лишении званий уехавших артистов

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Министерство культуры России не ведет разработку законопроекта о лишении званий артистов, уехавших за границу или осудивших специальную военную операцию на Украине. Об этом в субботу, 29 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Отмена указа о присвоении такого рода наград уже регламентирована законодательством, и никаких дополнительных законопроектов Минкультуры не разрабатывает», — уточнили в министерстве.

Ранее 28 октября Telegram-канал Mash сообщил, что в Министерстве культуры России разрабатывается законопроект о лишении званий народных и заслуженных деятелей искусств артистов, которые уехали из страны после начала специальной военной операции на Украине.

По данным Mash, на данный момент обсуждаются меры наказания, которую пропишут в законопроекте. Отмечается, что среди них есть и планы по лишению гражданства.

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Игорь Дмитров
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