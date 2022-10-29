Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:35, 29 октября 2022Интернет и СМИ

В США обнаружили неожиданную проблему из-за Украины

Морпех в отставке Вуд заявил, что поставки оружия на Украину истощили военные запасы США

Фото: Inquam Photos / Reuters

Поставки вооружения на Украину со стороны Вашингтона снизили обороноспособность США и истощили военные запасы страны. Эту неожиданную проблему обнаружил американский морпех в отставке Дакота Вуд. Об этом он написал в статье для издания 19fortyfive.

Как отметил бывший военный, американские военные в течение около 20 лет используют в операциях технику, боеприпасы и оборудование, которые предназначались еще для борьбы с СССР. Однако военные запасы не восполнялись современными аналогами в том же темпе. В результате, указал он, США остались с устаревшей техникой и столкнулись с проблемой сокращения вооружения. Проблему усугубила поддержка Украины, теперь запасы приближаются к уровню военного резерва, а на их пополнение «уйдут годы», заявил Вуд.

Материалы по теме:
«Ядерное оружие не решит наши проблемы» Чем грозит миру новая гонка вооружений и какой будет война будущего?
«Ядерное оружие не решит наши проблемы»Чем грозит миру новая гонка вооружений и какой будет война будущего?
6 октября 2022
Новые порядки. США перестали быть мировым лидером. Как Россия и Китай борются с Западом за мировое господство?
Новые порядки.США перестали быть мировым лидером. Как Россия и Китай борются с Западом за мировое господство?
7 октября 2022
«Приготовиться к ядерному нападению» Как 60 лет назад мир оказался на грани третьей мировой войны?
«Приготовиться к ядерному нападению»Как 60 лет назад мир оказался на грани третьей мировой войны?
16 октября 2022

Автор материала считает, что с такими военными запасами США окажутся не в силах участвовать в еще одном конфликте и не смогут поддержать Израиль, Тайвань, Японию, Южную Корею, если им придется поддержать кого-то из партнеров по НАТО в Европе, что «придает смелости оппонентам Вашингтона». «Какую еще оценку можно дать нашей армии в таком состоянии, если не назвать ее слабой», — задался вопросом Вуд.

Ранее эксперт Кадзухико Фудзи заявил, что армия США столкнулась с проблемами, которые ставят под вопрос ее реальную боеготовность. Он обратил внимание на то, что американские арсеналы в значительной степени опустели из-за передачи вооружений Украине в качестве военной помощи. По его словам, не меньшую озабоченность в Пентагоне вызывает нехватка личного состава.

Неизвестное будущее
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров рассказал о ходе специальной отдельной операции «Возмездие» на Украине
В США обнаружили неожиданную проблему из-за Украины
Россиянина с крупной партией наркотиков задержали в популярной у туристов стране
Вернувшийся из плена боец ЛНР сравнил состояние пленных Украины и республик
Западные делегации запросили заседание СБ ООН по инциденту с Ryanair
В самолет королевы-консорта Великобритании врезалась птица
Принц Гарри отказался посетить королевскую семью на Рождество
Протестующие в Канаде прервали мероприятие с Блинкеном
Названы связанные со здоровьем фобии россиян
Пушков объяснил реакцию Байдена на слова Путина о ядерном оружии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.