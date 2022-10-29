В США обнаружили неожиданную проблему из-за Украины

Морпех в отставке Вуд заявил, что поставки оружия на Украину истощили военные запасы США

Поставки вооружения на Украину со стороны Вашингтона снизили обороноспособность США и истощили военные запасы страны. Эту неожиданную проблему обнаружил американский морпех в отставке Дакота Вуд. Об этом он написал в статье для издания 19fortyfive.

Как отметил бывший военный, американские военные в течение около 20 лет используют в операциях технику, боеприпасы и оборудование, которые предназначались еще для борьбы с СССР. Однако военные запасы не восполнялись современными аналогами в том же темпе. В результате, указал он, США остались с устаревшей техникой и столкнулись с проблемой сокращения вооружения. Проблему усугубила поддержка Украины, теперь запасы приближаются к уровню военного резерва, а на их пополнение «уйдут годы», заявил Вуд.

Автор материала считает, что с такими военными запасами США окажутся не в силах участвовать в еще одном конфликте и не смогут поддержать Израиль, Тайвань, Японию, Южную Корею, если им придется поддержать кого-то из партнеров по НАТО в Европе, что «придает смелости оппонентам Вашингтона». «Какую еще оценку можно дать нашей армии в таком состоянии, если не назвать ее слабой», — задался вопросом Вуд.

Ранее эксперт Кадзухико Фудзи заявил, что армия США столкнулась с проблемами, которые ставят под вопрос ее реальную боеготовность. Он обратил внимание на то, что американские арсеналы в значительной степени опустели из-за передачи вооружений Украине в качестве военной помощи. По его словам, не меньшую озабоченность в Пентагоне вызывает нехватка личного состава.