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07:03, 29 октября 2022Россия

В бухте Севастополя приостановили движение паромов после атаки беспилотников

Власти Севастополя заявили о временном перекрытии рейда после атаки беспилотников

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Рейд в Севастополе временно перекрыт после атаки беспилотников, совершенной в ночь на субботу, 29 октября. Об этом сообщили местные власти в Telegram-канале.

Как заявили в городской администрации, движение паромов и катеров временно приостановлено. Жителей просят пользоваться автобусами для сообщения с северной частью Севастополя.

Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены.

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Марина Совина
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