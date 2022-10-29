В бухте Севастополя приостановили движение паромов после атаки беспилотников

Власти Севастополя заявили о временном перекрытии рейда после атаки беспилотников

Рейд в Севастополе временно перекрыт после атаки беспилотников, совершенной в ночь на субботу, 29 октября. Об этом сообщили местные власти в Telegram-канале.

Как заявили в городской администрации, движение паромов и катеров временно приостановлено. Жителей просят пользоваться автобусами для сообщения с северной частью Севастополя.

Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены.