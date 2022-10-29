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04:09, 29 октября 2022Интернет и СМИ

Россиянам назвали способы обезопасить себя от новых схем киберпреступников

Аналитик Егоров: нельзя называть данные с обратной стороны банковской карты по телефону

Фото: Philipp Katzenberger / Unsplash

Ведущий аналитик Департамента Digital Risk Protection Group-IB Евгений Егоров в беседе с агентством «Прайм» назвал россиянам способ обезопасить себя от новых схем киберпреступников.

Эксперт сообщил, что злоумышленники постоянно совершенствуют схемы телефонного мошенничества. «Самыми популярными сценариями остаются звонки от "службы безопасности банка" и "сотрудников правоохранительных органов", которые предупреждают о попытках списания денежных средств со счета жертвы, либо о том, что средства надо перевести на "безопасный счет"», — сказал он.

По его словам, мошенники пытаются манипулировать новостной повесткой. Он предупредил, что россиянам могут поступать звонки от «адвоката», который предложит способ «избежать частичную мобилизацию».

Егоров призвал граждан не называть злоумышленникам данные с обратной стороны банковской карты (CVV), код или кодовое слово. Также он заявил, что нельзя переходить по подозрительным ссылкам в SMS-сообщениях. Аналитик добавил, что в случае звонка необходимо сообщить своему банку номер мошенника.

Ранее россиян предупредили, что мошенники стали «воровать» номера телефонов россиян, которые грубят им или разыгрывают их, и в качестве мести используют эти номера для звонков другим абонентам. Спецалисты порекомендовали не ругаться с телефонными аферистами, а сбрасывать звонок.

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Марина Совина
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