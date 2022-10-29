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15:01, 29 октября 2022Россия

В Херсоне сообщили о ракетном ударе ВСУ по городу

Экстренные службы Херсона сообщили о ракетном ударе ВСУ в районе речного порта

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Херсону. Об этом рассказали в экстренных службах города, сообщение приводит ТАСС.

По данным агентства, удару подвергся район близ городского речного порта.

Экстренные службы Херсона уточнили, что удар был нанесен из реактивных систем залпового огня HIMARS.

«В районе речного порта было сбито три "хаймарса", пострадавших нет», — приводит ТАСС сообщение собеседника.

Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ атаковали бухту в Севастополе. Глава города Михаил Развожаев сообщал, что корабли Черноморского флота начали отбивать новую атаку БПЛА, объекты гражданской инфраструктуры поражены не были. Также он отметил, что атака беспилотных летательных аппаратов в Севастопольской бухте была самой массированной с начала специальной военной операции на Украине.

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Валерий Розенберг
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