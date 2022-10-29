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01:38, 29 октября 2022Россия

Кадыров заявил о специальной отдельной операции «Возмездие» на Украине

Глава Чечни Кадыров заявил о специальной отдельной операции «Возмездие» на Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил о проведении специальной отдельной операции «Возмездие» на Украине.

«Довожу до сведения об успехах специальной отдельной операции под названием "Возмездие"», — написал глава республики. Он рассказал, что с 25 по 27 октября на Николаево-Криворожском направлении было уничтожено 657 и ранено 300 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 40 единиц техники.

Кроме того, в секторе спецназа «Ахмат» — на соледарском направлении — за один день было уничтожено 95 бойцов ВСУ и более 10 единиц техники, рассказал Кадыров, подчеркнув, что это «предварительные и самые сжатые данные».

«Все это время мы отражали их вылазки, но теперь события развиваются под нашу диктовку. Теперь врагу совсем не до контратак», — написал глава Чечни, отметив, что на этой неделе российские подразделения развивают наступательные действия, охватывая новые рубежи противника.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские командиры, участвующие в специальной военной операции России на Украине, решили сменить тактику. По его словам, они приняли решение не обороняться, а только нападать. Кадыров также анонсировал хорошие новости с линии фронта.

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Марина Совина
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