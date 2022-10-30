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16:34, 30 октября 2022Россия

Глава СПЧ напомнил о важности исторической памяти

Валерий Фадеев: подлинная историческая память возвышает и усиливает народ

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Советник президента России, председатель СПЧ Валерий Фадеев напомнил о том, что 30 октября является Днем памяти жертв политических репрессий. Его слова приводятся в телеграм-канале Совета по правам человека.

«30 октября День памяти жертв политических репрессий. Вспоминаем и говорим о страшной странице нашей истории, которая не должна быть забыта. В отличие от некоторых других стран мы не отрицаем то, что нам не по душе, и не пытаемся замести нелицеприятные факты под ковер. История страны неизбежно разная, с темными и светлыми периодами, отметил он. — Реабилитация жертв началась сразу после смерти Сталина, потом была свернута и возобновилась в конце 1980-х. В 2015 году была принята концепция государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, в рамках которой действует созданная указом президента РФ в 2016 году Межведомственная рабочая группа».

Он также сообщил, что СПЧ активно занимается просветительской деятельностью, следит за мемориалами и найденными захоронениями, ведется работа работаем над созданием единой базы данных жертв политических репрессий. В частности, добавил он, в Томске в начале ноября глава СПЧ совместно с директором Музея ГУЛАГ Романом Романовым откроют новый музей по этой теме.

«Нельзя отказываться от своего прошлого. Подлинная историческая память возвышает и усиливает народ», — заявил Валерий Фадеев.

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Татьяна Романова
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