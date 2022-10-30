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23:08, 30 октября 2022Россия

В Москве произошло несколько массовых ДТП

Десятки автомобилей стали участниками нескольких массовых ДТП в Москве

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Несколько массовых ДТП произошло в Москве вечером 30 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

Так, несколько автомобилей столкнулись на Рябиновой улице, после чего движение в сторону Мичуринского проспекта полностью перекрыли. В пресс-службе столичного главка МВД РИА Новости сообщили, что на улице произошло сразу несколько аварий с участием около 20 автомобилей. В то же время в экстренных службах рассказали, что в ДТП участвовали около 50 машин. По предварительным данным, пострадали два человека.

Также несколько автомобилей столкнулись на Рублевском шоссе. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Кроме того, массовое ДТП с автобусом, мотоциклом и 12 легковыми машинами произошло на Кутузовском проспекте. Предварительно, пострадали два человека, рассказал источник в экстренных службах.

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Марина Совина
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