Договоренностей о движении судов в рамках зерновой сделки не удалось достичь

Представитель СКЦ Палла: стороны не договорились о движении судов в рамках зерновой сделки

Представитель Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле Исмини Палла на фоне отказа России от участия в зерновой сделке рассказала о том, что сторонам не удалось достичь договоренностей на воскресенье, 30 октября по движению судов, прибывающих и отбывающих из Украины в рамках данной инициативы, сообщает РИА Новости.

«В СКЦ не была достигнута совместная договоренность о движении прибывающих и отбывающих судов 30 октября. СКЦ анализирует последние события, оценивает их влияние на деятельность СКЦ и обсуждает следующие шаги», — заявила она.

Она уточнила, что в 29 октября девять кораблей прошли по гуманитарному коридору, добавив, что в настоящее время около десятка судов ожидают прохода по данному пути.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что Россия готова заменить зерно Украины на мировом рынке. Он также подчеркнул, что минимум 50 стран зависят от сырья Москвы, среди которых беднейшие государства Африки.