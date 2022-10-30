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01:12, 30 октября 2022Россия

В России заявили о готовности заменить украинское зерно

Вице-спикер Совфеда Косачев заявил о готовности РФ заменить зерно Украины на мировом рынке
Константин Косачев

Константин Косачев. Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что Россия готова заменить зерно Украины на мировом рынке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Косачев заявил о готовности России заменить украинское зерно и подчеркнул, что минимум 50 стран зависят от сырья Москвы, среди которых беднейшие государства Африки. «С учетом огромного урожая в стране Россия готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, наш экспортный потенциал в текущем сезоне оценивается более чем в 50 миллионов тонн», — отметил он.

Сенатор добавил, что вне стамбульских договоренностей около 10,5 миллиона тонн наших зерновых уже отправили в страны Азии и Африки".

«Мы могли бы поставить зерна и удобрений намного больше, часть даже бесплатно, но гордость Запада — антироссийские санкции – действительно работают, вот только против голодающих людей в мире», — заключил Косачев.

В той же публикации политик оценил приостановку участия России в зерновой сделке. Он также призвал заключать подобные соглашения без участия Запада.

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Марина Совина
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