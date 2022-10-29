Сенатор оценил приостановку участия России в зерновой сделке

Вице-спикер Совфеда Косачев призвал заключать сделки по продовольствию без участия Запада

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев прокомментировал приостановку участия России в зерновой сделке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Косачев оценил решение России и призвал заключать сделки по продовольствию без участия Запада.

«Становится очевидным, что любые сделки по продовольствию должны заключаться без участия Запада, включая его посредничество (читай – установление спекулятивных цен), и с эффективным международным контролем за поставками в реально нуждающиеся страны», — подчеркнул сенатор.

Политик добавил, что международные действия следует направить на разблокировку украинских портов, к чему стремится Киев и его «покровители». «Война Запада с Россией все дороже обходится миру», — заключил он.

Россия официально уведомила ООН о приостановке участия в зерновой сделке. Высокопоставленный дипломат объяснил, что на фоне атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь Москва не гарантирует безопасность гражданских судов.

Ранее 29 октября Минобороны России заявило, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки дронов ВСУ на Севастополь и размещенный в городской бухте Черноморский флот.