Путешествующая с ручной кладью туристка раскрыла список нужных для поездки вещей

Тревел-блогерша Шонман рассказала, что собирает в 12-литровый рюкзак для недельных поездок

Американская тревел-блогерша Брук Шонман (Brooke Schoenman) рассказала, как ей удается путешествовать неделями с небольшим рюкзаком. Список нужных вещей для поездки она раскрыла в разговоре с CNN.

Девушка заявила, что большое количество путешествий научило ее отказываться от ненужных вещей — сейчас ей удается собрать все необходимое для трехнедельной поездки в небольшой 12-литровый рюкзак, который можно взять в ручную кладь. Шонман призналась, что экономить место ей позволяют специальные упаковочные кубики-модули, которые ужимают вещи в размере — в такой чехол блогерша кладет одежду, которую можно носить разными способами. Кроме того, она выбирает гардероб с учетом многослойности. Также туристка предпочитает мягкую обувь — ее можно сложить или примять.

«Один раз я была в апреле в Портленде, и погода застигла меня врасплох. В той поездке температура достигла 26 градусов по Цельсию. К счастью, у меня были легкие вещи, которые работали и для высоких температур. С этим же набором я побывала в Чикаго, где было довольно холодно и ветрено. Поэтому многослойность была очень важна», — объяснила блогерша.

Путешественница обязательно кладет в рюкзак мини-клавиатуру для телефона, необходимые туалетные принадлежности в миниатюрах, зарядные устройства, документы (паспорт), небольшие украшения, расческу, лекарства и складной зонтик. «Максимальный размер моей сумки — 26 литров, что примерно соответствует размеру школьного рюкзака. Его я беру в свои самые первоклассные путешествия», — подытожила Шонман.