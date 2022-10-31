Докшоу «Знаковые места» расследовало феномен болдинской осени Пушкина

Докшоу «Знаковые места» провело расследование феномена болдинской осени Пушкина

Создатели литературного докшоу «Знаковые места» провели расследование феномена болдинской осени в творчестве поэта Александра Пушкина — короткого периода, за который он создал самые главные свои произведения. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что секрет писателя пытались раскрыть ведущий шоу Арсений Попов, а также литературный эксперт Михаил Визель и главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов.

Роль Пушкина исполнил актер Михаил Шамков. Режиссерами стали Константин Кучин (известен по докфильмам «Яндекс 20 лет», Australian AID, Surf in Siberia: Arctic Ocean) и Тата Макаревич (креативный продюсер сериала «Весна», режиссер документального фильма «Самоката» и сервиса «Ситимобил» «Постгород»).

Шоу снято при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Всего в нем пять 25-минутных серий. Их сюжет строится на письмах писателей в период пребывания в знаковых для них местах, а также на литературном разборе произведений. Так, письма помогают воссоздать эмоциональную связь с литературным деятелем, а разбор произведения — обосновать, каким образом его жизнь связана с творчеством и как жизненный опыт был перенесен в работы.

«Знаковые места» — проект крупнейшего в России литературно-художественного журнала «Юность». Цикл документальных мини-фильмов про классиков отечественной литературы выходит эксклюзивно в веб-кинотеатре CHILL.