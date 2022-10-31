Информация о замене обычных магазинов дарксторами оказалась недостоверной

Сообщение о замене обычных магазинов в России дарксторами оказалось недостоверным

Распространившаяся в соцсетях информация о замене обычных магазинов в России на дарксторы оказалась недостоверной.

25 сентября на сайте владивостокского издания Primpress появилась новость с заголовком, в котором утверждается, что «покупателей больше не пустят в магазины». В материале речь идет о сетях «Пятерочка», «Магнит» и «Ашан».

«Ретейлеры будут делать ставку на развитие нового формата магазинов, которых со временем будет все больше в нашей стране. (...) Как рассказали специалисты, речь идет о так называемых дарксторах. Именно на них решили делать ставку крупные сети супермаркетов в своей стратегии развития на ближайшие годы», — сказано в новости.

Позже в соцсетях стали распространяться однотипные посты о том, что магазины якобы переводятся в формат складов, где будет храниться и собираться товар по заявкам клиентов. Если не учитывать заголовок изначального материала, то речь в ней шла о развитии торговыми сетями магазинов в формате «даркстор», а не о закрытии существующих магазинов от покупателей.

В оригинальной новости собраны реальные заявления компаний, которые при этом не говорят об отказе от привычного формата торговли.

Например, X5, которая владеет сетью «Пятерочка», действительно планирует развивать доставку из дарксторов. Но также будут открываться и новые магазины в обычном формате. «В марте мы немного приостановили развитие, но к концу апреля программа открытий возобновилась. Всего по итогам года будет открыто около 1400 "Пятерочек"», — говорила в сентябре президент X5 Group Екатерина Лобачева.

Новость не получила широкого распространения в российских СМИ. Однотипные заметки появились в небольшом количестве малоизвестных изданий. В соцсетях в небольшом количестве встречаются похожие посты с недостоверной информацией. В комментариях пользователи пишут о недоверии к таким данным.