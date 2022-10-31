Россиянам рассказали о возможной выплате от работодателя при смерти родственника

Профессор Сафонов: работник вправе подать заявление на выплату при смерти родственника

Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов рассказал, что сотрудник вправе обратиться к работодателю для получения выплаты в случае смерти члена семьи. Его слова приводят «Известия».

Однако он уточнил, что принятие решение остается на усмотрение руководства, поскольку Трудовой кодекс не предусматривает обязанность предоставлять материальную помощь работникам при потере родственника. «Средства могут быть выделены по обращению работника. Для того чтобы получить материальную помощь, нужно написать заявление на имя руководителя компании. При наличии средств и "доброго согласия" такие средства могут быть выделены», — пояснил Сафонов.

Профессор добавил, что размер суммы определяется индивидуально, с учетом обстоятельств и возможностей работодателя. Например, если сотрудник работает в бюджетной организации, которая финансируется исключительно по смете, то он может и вовсе остаться без выплаты из-за отсутствия лишних средств.

Ранее российских долгожителей проинформировали о праве получить денежную выплату от государства к юбилею. Отмечается, что такой подарок распространяется на жителей определенных регионов, например, москвичам, дожившим до столетнего юбилея, положено 28 692 рубля.