Эксперт рассказал о значимости для отрасли первой Московской недели дизайна

С 1 по 6 ноября в столице пройдет первая Московская неделя интерьера и дизайна

С 1 по 6 ноября в столице пройдет первая Московская неделя интерьера и дизайна. Посетители познакомятся с продукцией производителей мебели, предметов интерьера и отделочных материалов из России и дружественных стран. Ключевыми площадками станут павильоны № 57 и 55 на ВДНХ и «Цифровое деловое пространство» на Покровке. Часть мероприятий пройдет в музеях и торговых центрах столицы.

На первой Московской неделе интерьера и дизайна свою продукцию представят более 350 брендов из России, Казахстана, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Турции, Китая, Туниса и Египта. В ней также примут участие технологические компании, дизайнерские и архитектурные бюро.

Посетители увидят их лучшие идеи для обустройства квартир, офисов и коворкинг-центров, а также инновационные решения в области проектировки и планирования помещений. В рамках деловой программы выступят более 200 экспертов отрасли.

Производители вместе с дизайнерами смогут предложить проекты уютных и комфортных интерьеров и презентовать свои изделия на крупнейшем отраслевом событии десяткам тысяч посетителей. Отдельное место займут интерьеры, созданные с использованием товаров участников программы поддержки столичных компаний «Сделано в Москве».

На площадке «Цифровое деловое пространство» пройдет выставка инновационных решений в области проектирования и планировки помещений. Посетители познакомятся с технологическими компаниями, которые специализируются на разработке дизайн-проектов, а также на производстве отделочных материалов и элементов декора.

Помимо того, для посетителей запланирована серия познавательных мероприятий: выставки в музеях, конкурсы, креатоны, лекции и экскурсии. Они пройдут на столичных площадках, в числе которых Московский музей дизайна, «Московский дом книги», Винзавод, а также различные музеи, усадьбы и даже производства мебели и декора.

«Давно не хватало отраслевой выставки, благодаря которой на архитектуру и дизайн среды обратят внимание на самом высоком уровне. Я считаю, что это хороший, масштабный старт, — комментирует предстоящее событие архитектор, основатель бюро ARCHPOINT, специализирующегося на создании общественных интерьеров в России и за рубежом, Валерий Лизунов. — Уже в этом году мы видим несколько мощных региональных участников — Казань, Нижний Новгород — это одни из самых продвинутых с точки зрения сохранения архитектуры и развития дизайна городов сегодня. Я бы был рад увидеть в качестве участников как минимум все наши города-миллионники, именно там сегодня наиболее активно развиваются креативные индустрии. Говорю это, поскольку прямо сейчас мы проводим отбор заявок на пятую премию Archpoint Concept Awards 2022, и я вижу, как меняется география участников».

По словам Валерия Лизунова, расписание деловой и образовательной программ говорят о том что событие будет очень насыщенным. «Намечены выступления о трендах в дизайне как общественных, так и частных пространств — от планировочных решений современных аэропортов до ванных комнат в квартирах; запланированы бесплатные экскурсии по интересным с точки зрения архитектуры местам; дискуссии, посвященные новым дизайн-решениям для Москвы. Приглашаю всех заинтересованных принять участие в дискуссии по трендам и перспективам дизайна отелей 5 ноября, в которой я приму участие как спикер», — добавил эксперт.