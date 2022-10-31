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14:18, 31 октября 2022Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине на 31 октября

Минобороны опубликовало карту боевых действий на Украине на 31 октября
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Минобороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине на 31 октября. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны РФ

На брифинге Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удары по системам военного управления и энергетики Украины, все назначенные объекты были поражены.

Официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал об отражении атак на купянском, краснолиманском, донецком и николаево-криворожском направлениях. На каждом из них силы противника понесли значительные потери в личном составе и военной технике.

Кроме того, российские войска поразили восемь пунктов управления ВСУ в Запорожской и Николаевской области, 57 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 136 районах. Были уничтожены четыре склада украинских боеприпасов в Херсонской области и ДНР.

Российские средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской областях. В Херсонской области в воздухе были перехвачены четыре снаряда реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха», а также семь противорадиолокационных ракет «HARM».

Всего, по данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 328 самолетов, 167 вертолетов, 2393 беспилотных летательных аппарата, 384 зенитных ракетных комплекса, 6213 танков и других боевых бронированных машин, 879 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3540 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6920 единиц специальной военной автомобильной техники.

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